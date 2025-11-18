  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Kimisi uçuk kimisi komplo teorisi diyebilir! Uçak kazasında derin şüphe

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki zehirlenme olayında yeni şüphe! Otel odasında şok eden detay!

Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

İfade özgürlükçü batı seviciler şokta! Avrupa’da sansürlü demokrasi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
Dünya Hamas'tan BMGK'de kabul edilen ABD tasarısına tepki
Dünya

Hamas'tan BMGK'de kabul edilen ABD tasarısına tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hamas'tan BMGK'de kabul edilen ABD tasarısına tepki

BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ABD tasarısına tepki gösteren Hamas, kurulması öngörülen Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye vesayet dayatacağını, İsrail’in savaşla başaramadıklarını uluslararası mekanizmalar aracılığıyla elde etmeyi amaçladığını savundu.

Hamas, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören tasarının, uluslararası vesayeti ve İsrail'in savaşla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığını belirtti.

Hamas'tan, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD tasarısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu tasarının, 2 yıl boyunca İsrail'in benzeri görülmemiş suçlar işlediği ve soykırım uyguladığı Gazze'deki Filistinlilerin siyasi ve insani talep ve haklarının çok gerisinde kaldığı ifade edildi.

Kararın, uluslararası vesayeti ve İsrail'in soykırımla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığı ayrıca Gazze'yi diğer Filistin coğrafyasından ayırdığı, Filistinlileri "self determinasyon ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurma" hakkından mahrum ettiği kaydedildi.

İşgale karşı direnişin uluslararası kanunlarca güvence altına alınmış meşru bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin direniş güçlerinin elindeki silahın işgalin bir sonucu olduğu ve bu konunun "işgalin sona ermesini, Filistin devletinin kurulmasını ve self determinasyon hakkını garanti eden" siyasi bir süreçle bağlantılı bir iç mesele olduğu dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Direnişi silahsızlandırmak da dahil olmak üzere Gazze'de uluslararası bir güce görev atfetmek ve rol biçmek, bu gücün tarafsızlığına gölge düşürür ve onu da işgalcinin safında çatışmanın tarafı kılar. Kurulacak herhangi bir uluslararası güç, ateşkesi izlemek için sadece sınır hattında olmalıdır. BM'nin denetimi altında ve Filistinli kurumlarla koordinasyon halinde olmalı, halkımızı ve direniş güçlerini denetleyen bir güvenlik gücüne dönüşmeden yardım akışını sağlamak için çalışmalıdır."

Açıklamada, sınırların açılması, insani yardımlar ve Gazze'deki "felaketzedelere" yardımın temel bir hak olduğuna, politize edilemeyeceği ve şantaj unsuru olarak kullanılamayacağına işaret edildi.

Son olarak açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya uluslararası hukuku ve insani değerleri gözetme, Gazze ve Filistin davası için adaleti sağlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki
İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Gündem

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Gazze’de yağmur kapıya dayandı! Hamas’tan sert mesaj
Gazze’de yağmur kapıya dayandı! Hamas’tan sert mesaj

Gündem

Gazze’de yağmur kapıya dayandı! Hamas’tan sert mesaj

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti
Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

Dünya

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun
Gündem

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Yunanistan'ın Midilli Adası'na kapıda vize uygulamasıyla giden Türkler, gümrük müdürü Katarina Apostolidou nedeniyle kabus yaşamaya devam ed..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23