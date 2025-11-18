Yıl bitmeden işlem tamamlanabilir: TPAO 4 milyar dolarlık sukuk için harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dubai, Abu Dabi ve Londra’da gerçekleştirilen non-deal roadshowların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 4 milyar dolara kadar sukuk ihracına hazırlandığını söyledi.

“Takvim yetişirse yıl başından önce tamamlamayı planlıyoruz” diyen Bayraktar, ihraç tutarının şu aşamada 4 milyar dolar olmasının planlandığını kaydetti. Sukuk ihraçlarının 5 yıllığına yapılması öngörülüyor.

Roadshowlar kapsamında bu ay içerisinde 3 merkezde 22 toplantı yapıldığını ve 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelindiğini dile getiren Bayraktar, “Bu toplantılarda TPAO’nun finansal görünümü, Sakarya ve Gabar projeleri ile planlanan sukuk yapısına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu. Bu çalışmalar sonucunda yatırımcı ilgisi, ihraç için planlanan takvimi destekleyici nitelikte olumlu bir geri bildirim oluşturdu” değerlendirmesini yaptı.

8 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TPAO’nun bağlı ortaklığı olarak TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin kurulmasının önü açılmıştı.

Türkiye 2026 yılında ilk doğal gaz keşif sahası olan Sakarya ve petrol sahası olan Gabar’da önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. 2024’te günlük 7 milyon metreküpe ulaşan Sakarya sahasındaki üretim bu yıl 9,5 milyon metreküpe ulaştı. İlk yüzer üretim platformunun çalışmalarına başlamasıyla birlikte üretimin 2026 yılında 20 milyona çıkarılması, 2028’de devreye girecek ikinci yüzer üretim platformuyla da günlük 45 milyon metreküpe ulaştırılması hedefleniyor. Kasım ayı itibarıyla 15 kuyunun sondajının tamamlandığı sahada 2 kuyunun sondajı da sürüyor.

Bayraktar’ın işaret ettiği Türkiye’nin güneydoğusundaki petrol sahası Gabar’da ise geçtiğimiz yıl günlük 57 bin varil olan günlük petrol üretimi bu yıl 81 bin varile çıktı. Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere yürütülen sondaj çalışmalarının ardından bölgede 62 milyon varillik yeni rezerv keşfi yapıldı. 2026 yılında 282’si karada, 18’i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapılması planlanıyor.