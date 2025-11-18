Tamar Tanrıyar'dan tepki: Bu davaya Erdoğan’ı neden karıştırıyorsun?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Muhittin Böcek’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 20 milyon dolar verdiğini öne sürmüştü. Özgür Özel ise bu haberden dolayı Tamar Tanrıyar'a tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili Youtube kanalından bir açıklama yapan Tamar Tanrıyar şunları söyledi:

Sonunda Özgür’e davayı açtırdık. Nihayet… Ayarca sustu ama bizim sessiz çoğunluk bastırdı ve 20 milyon dolar, artık mahkeme konusu! Ayrıca, meğer Özgür Özel benim iyi takipçimmiş!

Özgür Özel, bana Ankara 19. Asliye Hukuk’ta. 150 bin liralık bir dava açmış. Ama gelelim, içeriğine.

Benim sorduğum soruya net bir cevap vermek yerine, çapkınlıkta yakalanmış adam gibi “Ne alakası var, saçmalıyorsun” gibi sözler sarfetmiş. Ben de diyorum ki:

1-Sayfalar dolusu yazı yazmışsın ama bir cümle bile Muhittin Böcek’le Manisa’daki benzincide asla buluşmadım diyemiyorsun.

2-Aramızda 20 milyon dolarlık bir alışveriş asla olmadı diyemiyorsun.

3-Böyle bir şey yoksa, bu iki cümleyi kıvırmadan net kurardın.

4-Neden bu dava için 2 ay bekledin?.. Hatta neden haber çıktığında tekzip bile etmedin?

5-Bana açtığın davada, sürekli kendini Recep Tayyip Erdoğan’la kıyaslayıp, aynen şu cümleleri kuruyorsun: “Müvekkilimiz ana muhalefet partisi genel başkanı olup, mevkidaşı iktidar partisinin genel başkanıdır” Bu ne ya?.. Ne ilgisi var ya?.. Sen kim, Cumhurbaşkanı kim?.. Ayrıca bu davaya Erdoğan’ı neden karıştırıyorsun?

6-Yine şu sürekli kullandığın komik lafı bana da,mahkeme dilekçesinde yazmışsın. Şöyle ki: “Son yerel seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıkmış ana muhalefet partisi liderinin bu şekilde karalanıp hedef gösterilmesi sadece ona değil, partisine gönül vermiş milyonlarca yurttaşa ve dahi parlamentonun kurumsal kimliğine ağır bir saldırı teşkil etmektedir.”

Efendim, birinci partiymiş de onun başkanıymış da… Zaten milletvekili olmanın avantajıyla insanlara yapmadığın hakaret kalmadı ama ya mecliste dokunulmazlığın kaldırılırsa… Sen o kadar laf ediyorsun, ben sana laf edince mi batıyor?..

Bazı şeyleri direkt ortaya dökmüyorsam, bu da senin milletvekili olarak hukuken “korunman” yüzünden! Ama zamanı gelecek.

Seni gidi otel faresi seni! Kulağıma geldiğine göre sen de Ekrem gibi İstanbul’da otellere düşmüşsün, o nedenle bir türlü Ankara’ya gitmek istemiyormuşsun. Bak, ben o senin Tele’lere benzemem. Hani 1’di, şimdi 2 oldu diyorsun ya Teleler için… Bir de kanal bayağı senin gibi hareket ediyorsun. Bu otel lafını da boşa etmem biliyorsun, takipteyim seni!