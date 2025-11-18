Halk Tv'de Saadet Partisi'ne büyük şok

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile ittifak yapan ve yaz aylarından bu yana yolsuzluk yapan belediyelere yönelik operasyonlara karşı çıkan Saadet Partili isimler Halk TV'de iddialı açıklamalar yaparken kervana bu kez Mustafa Yılmaz katıldı.

Halk Tv'de Rota isimli programda seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partili Mustafa Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybedeceğini öne sürdü.

Yüzde 10 barajını geçme noktasında iddialı açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, yayın sırasında ekranlara gelen anket sonuçlarıyla büyük şok yaşadı.

Yayında verilen beş anketin çoğunda sıralamaya bile giremeyen Saadet Partisi'nin bir ankette ise 1,2 oy aldığı görüldü. Yılmaz'ın yayın sırasında CHP'lileri aratmayan sözleri dikkat çekerken sosyal medyada '1,2 oyla mı iktidara geleceksiniz?' şeklinde tepki yorumları yükselmeye başladı.