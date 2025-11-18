Japonya’da uçak kazası! Ölüler var

Japonya’nın Fukuoka eyaleti sivil havacılık kazasına sahne oldu. Yerel saatle 10.13 sıralarında Saga Havalimanı’ndan kalkan ve Osaka’daki Yao Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Cirrus SR20 tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Fukuoka eyaletindeki Yame şehrinde bulunan dağlık alana düştü. Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 kişiyi taşıyan uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışması başlatıldı. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi arama-kurtarma uçağının kaza mahalline gönderildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra öldüklerinin doğrulandığı açıklandı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.