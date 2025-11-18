  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Japonya’da uçak kazası! Ölüler var
Dünya

Japonya’da uçak kazası! Ölüler var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Japonya’da uçak kazası! Ölüler var

Japonya’nın Fukuoka eyaleti semalarında seyreden tek motorlu pervaneli bir uçağın dağlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya’nın Fukuoka eyaleti sivil havacılık kazasına sahne oldu. Yerel saatle 10.13 sıralarında Saga Havalimanı’ndan kalkan ve Osaka’daki Yao Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Cirrus SR20 tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Fukuoka eyaletindeki Yame şehrinde bulunan dağlık alana düştü. Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 kişiyi taşıyan uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışması başlatıldı. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi arama-kurtarma uçağının kaza mahalline gönderildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra öldüklerinin doğrulandığı açıklandı.

 

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Savaş sebebi: Çin’den Japonya’ya Sert Uyarı!
Savaş sebebi: Çin’den Japonya’ya Sert Uyarı!

Dünya

Savaş sebebi: Çin’den Japonya’ya Sert Uyarı!

Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı
Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı

Gündem

Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, "Ateşle oynayan, ateşte yok olur" dedi! Ortalık karıştı!
Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Dünya

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı
Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

Dünya

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi
Gündem

C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düşen C130 uçağıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23