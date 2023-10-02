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Gündem Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı
Gündem

Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:40:00 -
Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı

İstanbul Fatih'te yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza kesildi. Taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı. Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

Fatih'te polis ekiplerince yapılan denetimde, müşterilerinden fazla ücret isteyen ve yolcu seçen taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, Eminönü'nden Şişli ve Osmanbey'e gitmek için 400'er lira isteyen 2 sürücüye 4 bin 64'er lira ceza kesildi ve araçları 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

Trafikten men edilen araçlar, çekiciyle kaldırıldı.
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