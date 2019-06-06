Yolcu treninin çarptığı genç kız ağır yaralandı Zonguldak'ın Kapuz bölgesinde denizden dönerken tren çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak’ta trenin çarptığı 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Kaza Kapuz bölgesinde meydana geldi. Melisa M. (16) isimli genç kız denizden dönerken tren yolunu tercih etti. Kapuz tünel mevkiinde raylarda yürüyen genç kıza Zonguldak’tan Karabük’e gitmekte olan yolcu treni çarptı. 50 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç kız sedye ile birlikte trene bindirilerek geçitte bekleyen ambulansa kadar getirildi. Buradan ambulansla alınarak Atatürk Devlet Hastanesine getirilen genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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