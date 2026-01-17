  • İSTANBUL
Yolcu seçti, hak ettiğini buldu

İstanbul, Ataşehir'de yolcu seçtiği belirtilen taksici trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik incelemeler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 16 Ocak tarihinde Ataşehir ilçesi D100 Kuzey Karayolu mevkiinde bir ticari taksi sürücüsünün yol kenarında duraklama yaptığı sırada yolcuların müşteri olarak araca binmek istediği; araç sürücüsünün ise yolcu seçerek 2'si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemediği belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

