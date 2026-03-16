  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu! Hürmüz Boğazı'nda kılıçlar çekildi! İran'dan şer ittifakına büyük ambargo! Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor! DEM’li başkanın alkolik oğlu polisten kaçarken işçiyi ezdi Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler Ölüyorlar dedi öldürenleri söyleyemedi: Papa'dan ne şiş yansın ne kebap! İbadethaneye alçak saldırı! İsrail camileri bombalıyor! Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 72 suçlu Türkiye’ye getirildi Mücteba Hamaney'in sağlık durumu açıklandı! ‘Edindiğim bilgilere göre…’
Dünya Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İsrail'e baskı yapın" çağrısında bulundu. Bildiride ayrıca Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması sert bir dille kınanırken, bu durumun 2 milyar Müslümanı provoke eden bir kışkırtma olduğu vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın 16. gününde karşılıklı bombardımanlar sürerken, Arap Birliği'nden bölgedeki krizi derinleştirecek adımlara karşı ortak bir duruş geldi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Faid Mustafa, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) heyetiyle yaptığı görüşme sonrası yayımlanan bildiride, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki yardım kuruluşlarını hedef alan politikalarına dikkat çekti.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA LİSANS DARBESİ

Bildiride, İsrail'in Şubat ayında başlattığı ve MSF dahil birçok yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararının "tehlikeli sonuçlar" doğuracağı ifade edildi. Bu yasakların Gazze'de ve Batı Şeria'da yüzbinlerce kişiyi tıbbi yardımdan ve temel gıdadan mahrum bırakacağı, halihazırdaki sağlık krizini yönetilemez bir boyuta taşıyacağı vurgulandı. Arap Birliği, uluslararası topluma bu kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskı yapma çağrısını yineledi.

MESCİD-İ AKSA VE KUDÜS TEPKİSİ

Arap Birliği’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması oldu. İsrail’in Aksa’nın kapılarını Müslümanlara kapatmasını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak tanımlayan birlik, "İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenliği yoktur" çıkışını yaptı. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunun altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi’ne kutsal mekanların korunması için acil sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tukurunuz de mi kalmadi bu sapik siyonist teroristleri tukurukle bogmak icin

...........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23