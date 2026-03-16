Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın 16. gününde karşılıklı bombardımanlar sürerken, Arap Birliği'nden bölgedeki krizi derinleştirecek adımlara karşı ortak bir duruş geldi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Faid Mustafa, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) heyetiyle yaptığı görüşme sonrası yayımlanan bildiride, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki yardım kuruluşlarını hedef alan politikalarına dikkat çekti.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA LİSANS DARBESİ

Bildiride, İsrail'in Şubat ayında başlattığı ve MSF dahil birçok yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararının "tehlikeli sonuçlar" doğuracağı ifade edildi. Bu yasakların Gazze'de ve Batı Şeria'da yüzbinlerce kişiyi tıbbi yardımdan ve temel gıdadan mahrum bırakacağı, halihazırdaki sağlık krizini yönetilemez bir boyuta taşıyacağı vurgulandı. Arap Birliği, uluslararası topluma bu kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskı yapma çağrısını yineledi.

MESCİD-İ AKSA VE KUDÜS TEPKİSİ

Arap Birliği’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması oldu. İsrail’in Aksa’nın kapılarını Müslümanlara kapatmasını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak tanımlayan birlik, "İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenliği yoktur" çıkışını yaptı. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunun altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi’ne kutsal mekanların korunması için acil sorumluluk alma çağrısı yapıldı.