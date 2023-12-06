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Sosyal Medya Yolcu para vermeyince dolmuş şoförü bakın ne yaptı?
Sosyal Medya

Yolcu para vermeyince dolmuş şoförü bakın ne yaptı?

Yeniakit Publisher
2023-12-06 09:49:00 -

Esenyurt Balıkyolu üzerinde dolmuş şoförlüğü yapan bir kişi biniş ücretini ödemeyen yolcuya böyle sitem etti.

Esenyurt Balıkyolu üzerinde dolmuş şoförlüğü yapan bir kişi biniş ücretini ödemeyen yolcuya böyle sitem etti.

 

Bir yolcu tarafından kaydedilen o görüntülerde "Paranız olmadığında kimi indirdik?" diyerek parayı ödemeyen yolcuya tepki gösterdi. Ayrıca “Para vermeyen kişi Allah belanı versin, nerenden çıkıyorsa çıksın o para şerefsiz, anan baban seni doğurmamış s..mış zaten…” sözleri de yolcuları güldürdü.

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