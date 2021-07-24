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Gündem

Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

Gaziantep'te, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bagaj kısmına gizlenen ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile muavin hakkında 'göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2021-07-24 07:16:00 -
Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)  ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman'dan Aksaray'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı.

İsmi henüz öğrenilemeyen şoför göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken kaçak göçmenler ise Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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