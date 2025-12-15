Türkiye bir doktor kaybetti sözü tarih oldu: Türkiye bir doktor kaybetmedi, giden 412 hekimden 249’u geri döndü

Sosyal medyada “Türkiye bir doktor kaybetti” paylaşımlarıyla başlayan yurt dışı yolculuğu kısa sürdü; Sağlık Bakanlığı verilerine göre yurt dışına giden 412 hekimden 249’u beklentilerini karşılayamayan şartlar nedeniyle geri döndü. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, dönüşleri “güven ve aidiyetin göstergesi” olarak değerlendirdi.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Bir dönem sosyal medyada boy gösterip “Türkiye bir doktor kaybetti, Almanya bir doktor kazandı” diyerek havalimanlarından poz verenlerin hikâyesi bambaşka bir yere evrildi. Son yıllarda artan iş yükü, şiddet vakaları ve ekonomik kaygılar nedeniyle yurt dışına yönelen Türkiye’deki sağlık çalışanları ve doktorların önemli bir bölümünün, beklentilerini karşılayamayan şartlar sebebiyle uzun süre kalmadan geri döndüğü ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son yıllarda yurtdışına giden 412 doktordan tam 249’u geri dönerek Türkiye’de yeniden mesleğine başladı. Avrupa’da çalışma şartlarının sanıldığı gibi olmadığını gören bu isimler, hayal kırıklığıyla ülkeye dönüş yaptı. Bu kapsamda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, yurt dışına giden ancak yeniden Türkiye’ye dönen doktorlara ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan dönüşlerin dikkat çekici ve umut verici olduğunu söyledi. Arslan, yurt dışına giden 412 hekimden 249’unun yeniden ülkeye dönmesinin sadece istatistiki bir veri olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu tabloyu bir tercih, bir güven ve güçlü bir aidiyet duygusunun yansıması olarak okumak gerekir” dedi.

HER BELGE ALAN GÖÇ ETMİYOR

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verdiği iyi hal belgesi sayılarının, yurt dışına çalışmak amacıyla giden hekim sayısını tam olarak yansıtmadığına dikkat çeken Arslan, bu belgelerin yurt dışında eğitim için giden hekimlere de düzenlendiğini, belge alan her hekimin fiilen yurt dışına gitmediğini ifade etti. Sağlıklı ve doğru verinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki “Doktor Bilgi Bankası”nda yer aldığını belirten Arslan, “Diplomasını aldığı andan itibaren tüm kayıtların tutulduğu bu veri havuzu esas alınmalı, doğru bilgi Sağlık Bakanlığından temin edilmelidir” dedi.

Hekimlik mesleğinin dünyanın her yerinde aynı ideal etrafında şekillendiğini vurgulayan Arslan, “Nerede olursak olalım derdimiz aynı; insan sağlığına hizmet etmek, bir insanın yaşam kalitesini artırabilmek” diye konuştu. Ancak çalışma koşulları, mesleki saygınlık ve insana verilen değerin, hekimlerin çalışma yerini belirleyen temel unsurlar olduğuna işaret etti.

Batı ülkelerinde sağlık sistemlerinin dışarıdan göründüğü kadar ideal olmadığını belirten Arslan, yoğun iş yükü, yüksek tükenmişlik oranları, aile-iş dengesi sorunları ve artan maliyet baskısının birçok hekimin karşılaştığı gerçekler olduğunu söyledi. Avrupa’da randevu sürelerinin uzadığını, hekim başına düşen hasta sayısının hızla arttığını ifade eden Arslan, “Bu şartlar altında ‘Batı’da daha iyi bir hayat var’ algısı gerçeği tam olarak yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ İKTİDARINDA SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM OLDU

Türkiye’nin son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Arslan, sağlık altyapısı, şehir hastaneleri, aile hekimliği sistemi ve tıbbi teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’nin pek çok ülkenin imrendiği bir noktaya ulaştığını belirtti. Arslan, “Dünyanın en hızlı erişilebilir sağlık hizmetlerinden birini sunuyoruz. Sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi ve mesleki gelişimin desteklenmesi yönündeki adımlar her geçen gün daha görünür hale geliyor” dedi.

Yurt dışına giden hekimlerin önemli bir bölümünün geri dönmesinin, Türkiye’nin sunduğu imkânların ve bu topraklara duyulan aidiyetin göstergesi olduğunu vurgulayan Arslan, kimsenin tercihlerinden dolayı yargılanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda dönen hekimlere seslenen Arslan, “Her bir meslektaşımızın dönüşü, verilen emeğin değerli bir karşılığıdır. Dönen tüm hekimlerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Gidenlere de kapımızın her zaman açık olduğunu, bu ülkenin onlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.