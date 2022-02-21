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Yerel Yolcu otobüsünden esrar çıktı
Yerel

Yolcu otobüsünden esrar çıktı

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünden 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:48:00 -
Yolcu otobüsünden esrar çıktı

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. 2 şüphelinin bindiği yolcu otobüsü, takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, şüphelilerin çantasında yapılan aramada 680 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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