Yolcu otobüsünden esrar çıktı
Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünden 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. 2 şüphelinin bindiği yolcu otobüsü, takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, şüphelilerin çantasında yapılan aramada 680 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.