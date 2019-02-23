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Yolcu otobüsünde yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'dan Kars istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yabancı uyruklu 2 kişiye ait koliler ve çanta içerisinde 194 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 44 kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:07
Yolcu otobüsünde yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'dan Kars'a gelen yolcu otobüsünde yapılan aramada 194 şişe kaçak içki ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan otobüslerle kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonda plakası bilinmeyen yolcu otobüsünde yapılan aramada yabancı uyruklu 2 kişiye ait koliler ve çanta içerisinde 194 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 44 kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:07
  1. Kars
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