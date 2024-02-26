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Yerel Yolcu otobüsünde kadın uyuşturucu taciri yakalandı
Yerel

Yolcu otobüsünde kadın uyuşturucu taciri yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:01:00 -
Yolcu otobüsünde kadın uyuşturucu taciri yakalandı

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında denetim yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada dört parça halinde 3 kilo 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Ş.T. isimli kadın yolcu gözaltına alındı.

Ş.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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