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Yerel Yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 23:37:00 -
Yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Otobüsün aranması için Narkotik köpeği Rex harekete geçti. Rex, yolcu otobüsünün arka tekerlek ve koltukların arasındaki bölgeye zulalanan 160 paket halindeki 98 kilo 400 gram eroini tespit etti. Olayda ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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