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Yerel Yolcu otobüsünde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

Yolcu otobüsünde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Malatya’da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada 29 kilogram kubar ile toz esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:35:00 -
Yolcu otobüsünde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulundu.

Kale yol uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde narkotik köpekle yapılan aramada 19 kilo 625 gram toz esrar ile 9 kilo 770 gram kubar esrar maddesi olmak toplam da 29 kilo 395 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, olayla ilgili bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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