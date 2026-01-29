  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı! Maalesef acı haber geldi

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı! Maalesef acı haber geldi

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 21 yaşındaki muavin Resul Üstünyer vefat etti, 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki muavin Resul Üstünyer (21) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Z.Y. (52) yönetimindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

 

 

Kazada otobüs şoförü Z.Y., muavin Resul Üstünyer, yolcu D.Y. (40) ile TIR şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine otoyol jandarması, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan muavin Resul Üstünyer, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

