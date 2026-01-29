  • İSTANBUL
Gündem Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! 'Rektör eşini darp etti' iftirası
Gündem

Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! ‘Rektör eşini darp etti’ iftirası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! ‘Rektör eşini darp etti’ iftirası

Fondaş medyanın yayın organlarından olan Korkusuz gazetesinin iftirası çöktü. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın eşini darp ettiği iddiasında bulunan gazetenin bu haberinin de yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Fondaşların bir iftirası daha çöktü…

Evli olduğu halde sevgilisinin fotoğrafını kendi kanalının logosuna yerleştiren ve CHP'den aday olup, Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş pozlar veren bazı "mezhepçi" gazeteciler tarafından hedef tahtasına oturtulan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında fondaş medya yine yalan haberlere sarıldı.

Sözcü'nün "iftira bülteni" konumundaki yavrusu "Korkusuz", "Rektör eşini darp etti" haberi ile okuyucularının karşına çıktı.

Oysa haber baskıya girerken bile Rektör Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Karabük Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ediyordu.

Ziyarete ilişin ayrıntılar üniversitenin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.

Öte yandan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, yaşanan gelişmeler sonrası Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile görüştü.

Gazeteci Say, bu görüşmenin ayrıntılarını sosyal medyadan şöyle paylaştı:

“Fatih Hocayı aradım, ‘iftira bülteni Korkusuz'da yazan darp olayının iftira olduğunu, kazandığı tazminatla bana yemek ısmarlayacağını’ söyledi…”

Yorumlar

Yiğido

sözcü cumhuriyet gibi gazetelerden ne beklene bilir ki .!! Bunların derdi doğru dürüst haber değil. İslam'a Müslümana saldıra cehennemlik kafirlerden Müslüman aydının bir şey beklemesi insanlık dürüstlük imkansız olan şeyler. Bunların işi habercilik değil saldırganlık iftira yalan dolan. 5 haberden 4 yalan.
