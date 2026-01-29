Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! ‘Rektör eşini darp etti’ iftirası

Fondaşların bir iftirası daha çöktü…

Evli olduğu halde sevgilisinin fotoğrafını kendi kanalının logosuna yerleştiren ve CHP'den aday olup, Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş pozlar veren bazı "mezhepçi" gazeteciler tarafından hedef tahtasına oturtulan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında fondaş medya yine yalan haberlere sarıldı.

Sözcü'nün "iftira bülteni" konumundaki yavrusu "Korkusuz", "Rektör eşini darp etti" haberi ile okuyucularının karşına çıktı.

Oysa haber baskıya girerken bile Rektör Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Karabük Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ediyordu.

Ziyarete ilişin ayrıntılar üniversitenin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.

Öte yandan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, yaşanan gelişmeler sonrası Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile görüştü.

Gazeteci Say, bu görüşmenin ayrıntılarını sosyal medyadan şöyle paylaştı:

“Fatih Hocayı aradım, ‘iftira bülteni Korkusuz'da yazan darp olayının iftira olduğunu, kazandığı tazminatla bana yemek ısmarlayacağını’ söyledi…”