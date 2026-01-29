Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti

Trump’ın "eşkıyalık" yaparak Maduro’yu New York’a kaçırmasının ardından koltuğa oturan Delcy Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri tarafından "başkomutan" olarak tanındı. Savunma Bakanı Padrino Lopez ve Diosdado Cabello gibi isimlerin Rodriguez’e "sadakat" yemini etmesi, Venezuela’yı parça parça emperyalistlere peşkeş çekmeye hazırlanan yeni yönetimin meşruiyet çabası olarak gözler önüne serildi.

Venezuela'da ihanetin tescillendiği bir gün daha yaşandı. 3 Ocak'ta Trump yönetiminin "narkoterör" bahanesiyle düzenlediği korsan saldırıda Nicolas Maduro’nun derdest edilip kaçırılmasına çanak tutanlar, şimdi "başkomutanlık" törenleriyle gövde gösterisi yapıyor.

Meclis'te 5 Ocak'ta yemin ederek koltuğa çöken Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Caracas’ta düzenlenen törenle ordunun "tek hakimi" ilan edildi.

Devlet televizyonu VTV, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in katılımıyla bir tören düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin 5 Ocak'ta Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenen Rodriguez'i "başkomutan" olarak tanıdığı duyuruldu.

Törende konuşan Savunma Bakanı Lopez, Rodriguez'e "komutan asası"nı teslim ederek, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Geçici Devlet Başkanı olarak Rodriguez'e mutlak sadakat ve itaat yemini ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Cabello ise Rodriguez'e "mutlak sadakati"ni dile getirerek, "Ulusal anayasaya ve Geçici Devlet Başkanı'na sadakatimiz mutlaktır çünkü onun yönetimini savunmanın, hükümetin devamlılığını ve Venezuela halkının bütünlüğünü savunmak anlamına geldiğini anlıyoruz." diye konuştu.

Rodriguez de "Başaracağız, geleceği savunmak ve kalıcı barışı garanti altına almak için hep birlikte ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden muhalif lider Maria Corina Machado'nun ABD ile işbirliği yapmasını eleştiren Rodriguez, "Buraya Cumhuriyet'in barış ve huzuruna zarar vermek için giremeyecekler. Kanun olacak, adalet olacak. Anlaşmaya hazırız, diyaloğa hazırız ancak halkımıza saldırmaları, onlara şantaj yapmaları ve haraç kesmeleri için nükleer güçlerin kapısını çalanların yeni bir saldırısına izin vermeye niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Rodriguez, ABD saldırısından 3 hafta sonra Venezuela'nın siber savunma ve güvenliği için bir ofis kurulacağını duyurdu. Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez'in söz konusu süreci yöneteceğini kaydeden Rodriguez, "Talihsizliklerden ders çıkarmalıyız, anlamalıyız." açıklamasını yaptı.

RODRİGUEZ 5 OCAK’TA GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU

Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.