Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'

Reklam kampanyalarında "kreş" ifadesini ön plana çıkaran CHP lideri, hukuki süreç başlayınca aynı kurumlar için "çocuk etkinlik merkezi" tabirini kullanmaya başladı.

Kamuoyunda "kendini yalanladı" ve "rezil oldu" yorumlarına neden olan bu durum, İBB kreşlerindeki skandalların ardından gelen bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Söylemdeki bu keskin dönüş, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.