Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yaşanan skandalların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavır değişikliği dikkatlerden kaçmadı. Daha önce reklam kampanyalarında her yerde kreş tabiri kullanan CHP CEO'su Özgür Özel, İBB kreşlerinden patlak veren skandallardan sonra olaylar hukuki yargıya taşınınca "Bakanlar kreş mreş diyorlar" onlar çocuk etkinlik merkezi diyerek geri adım attı.
Reklam kampanyalarında "kreş" ifadesini ön plana çıkaran CHP lideri, hukuki süreç başlayınca aynı kurumlar için "çocuk etkinlik merkezi" tabirini kullanmaya başladı.
Kamuoyunda "kendini yalanladı" ve "rezil oldu" yorumlarına neden olan bu durum, İBB kreşlerindeki skandalların ardından gelen bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Söylemdeki bu keskin dönüş, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.
