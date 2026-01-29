  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim
Gündem

Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

Sosyal medyada uyuşturucu ve şiddet içeriklerinin önüne geçmek amacıyla, RTÜK’e benzer bir üst kurul kurulması önerisi gündeme geldi.

Sosyal medyadaki kontrolsüz tehdit ve suça sürüklenen çocuklar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alındı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kapsamlı bir sunum yaptı.

SOSYAL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ

Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkileri, dijital platformlardaki denetimsizlik ve mevcut düzenlemelerin yetersizliği detaylarıyla ele alındı. Göktaş, neden bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olarak kabul edilemeyeceğini, bu yasağı uygulayan örnek ülkeler çerçevesinde anlattı.

DİJİTALE RTÜK MODELİ

Bazı üyeler, radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen RTÜK’e atıf yaparak, sosyal medya ve dijital platformları denetleyecek benzer bir üst kurulun kurulması gerektiği önerisinde bulundu. Üyeler, kurulacak yeni yapının “Yeni dijital medyanın denetim organı” olması gerektiğini belirtirken, sosyal dokuyu zedeleyen ve özellikle çocukları ve gençleri hedef alan gayriahlaki içeriklerle ancak bu şekilde etkin mücadele edilebileceğini dile getirdi.

MKYK üyeleri, sosyal medya platformlarına bugüne kadar getirilen yükümlülüklerin gerçekte etkili bir sonuç doğurmadığını ifade etti. TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi, gençlerin yoğun olarak kullandığı uygulamalarda şiddet, uyuşturucu ve cinsel içerikli paylaşımların kolaylıkla erişilebilir olduğu yönündeki şikâyetlerin dile getirildiği toplantıda, sosyal medya şirketlerinin ülkelere göre farklı içerik kısıtlama politikaları uygulamasının sorunu daha da derinleştirdiği vurgulandı.

ÇOCUK SUÇLULAR MASADA

Toplantıda, İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi de gündeme geldi. Olay, gençler arasında artan şiddet ve dijital ortamların etkisi bağlamında değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuyla alakalı olarak ilgili birimlerin kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttüğünü, hem cezaların caydırıcılığının artırılması hem de önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını ifade ettiği öğrenildi.

