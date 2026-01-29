  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi' MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde ICE memurları öldürmüştü! Pretti’nin tartaklandığı görüntüler ortaya çıktı ABD’li Kongre üyesi Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor" Beni hedefe koydu Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler
Spor Transfer fırtınası: Trabzonspor Umut Nayir transferini dev takasla bitirdi!
Spor

Transfer fırtınası: Trabzonspor Umut Nayir transferini dev takasla bitirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Transfer fırtınası: Trabzonspor Umut Nayir transferini dev takasla bitirdi!

Trabzonspor, ara transfer döneminin en hareketli takas operasyonlarından birine imza atarak forvet hattını milli golcü Umut Nayir ile güçlendirdi. Konyaspor ile yürütülen pazarlıklarda mutlu sona ulaşan Bordo-Mavililer, bu transfer karşılığında iki oyuncusunu Konya’ya gönderiyor.

Trabzonspor, Konyaspor’un tecrübeli forveti Umut Nayir transferinde her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, takas formülüyle Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya’yı yeşil-beyazlılara verirken, bu operasyon sonucunda kasasına yaklaşık 4 milyon euro da nakit girişi sağlayacak.

Süper Lig’de transferin rengi belli oldu. Gol yollarındaki etkinliğini artırmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor formasıyla bu sezon parlayan milli santrfor Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Kulüpler arasında varılan mutabakata göre; Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe’yi bonservisleriyle birlikte Konyaspor’a gönderdi.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Konyaspor forması giyen deneyimli golcü oyuncu Umut Nayir için büyük oranda anlaşma sağladı. Bordo mavililer, bu transfer karşılığında iki oyuncusunu Konyaspor'a verecek. 

Trabzonspor, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak TÜMOSAN Konyaspor'dan tecrübeli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak üzere büyük oranda anlaşma sağladı.

Bu transfer karşılığında Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya ise Konyaspor'a transfer olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Umut Nayir bu sezon Konyaspor formasıyla ligde 19 maça çıkıp 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor İstanbul'da gol olup yağdı
Trabzonspor İstanbul'da gol olup yağdı

Spor

Trabzonspor İstanbul'da gol olup yağdı

 

Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı
Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı

Spor

Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı

 

Trabzonspor’da flaş Danylo Sikan gelişmesi
Trabzonspor’da flaş Danylo Sikan gelişmesi

Spor

Trabzonspor’da flaş Danylo Sikan gelişmesi

Mathias Lovik Trabzonspor’a geldi
Mathias Lovik Trabzonspor’a geldi

Spor

Mathias Lovik Trabzonspor’a geldi

Trabzonspor’da Sikan müjdesi! Belçika kulübüyle anlaşma sağladı
Trabzonspor’da Sikan müjdesi! Belçika kulübüyle anlaşma sağladı

Spor

Trabzonspor’da Sikan müjdesi! Belçika kulübüyle anlaşma sağladı

Fırtına kendi evinde esti! Trabzonspor 2- 1 Kasımpaşa
Fırtına kendi evinde esti! Trabzonspor 2- 1 Kasımpaşa

Spor

Fırtına kendi evinde esti! Trabzonspor 2- 1 Kasımpaşa

 

Fırtına sahasında geçit vermiyor! Trabzonspor tarih yazıyor
Fırtına sahasında geçit vermiyor! Trabzonspor tarih yazıyor

Spor

Fırtına sahasında geçit vermiyor! Trabzonspor tarih yazıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23