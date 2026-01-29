Transfer fırtınası: Trabzonspor Umut Nayir transferini dev takasla bitirdi!

Trabzonspor, Konyaspor’un tecrübeli forveti Umut Nayir transferinde her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, takas formülüyle Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya’yı yeşil-beyazlılara verirken, bu operasyon sonucunda kasasına yaklaşık 4 milyon euro da nakit girişi sağlayacak.

Süper Lig’de transferin rengi belli oldu. Gol yollarındaki etkinliğini artırmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor formasıyla bu sezon parlayan milli santrfor Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Kulüpler arasında varılan mutabakata göre; Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe’yi bonservisleriyle birlikte Konyaspor’a gönderdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Umut Nayir bu sezon Konyaspor formasıyla ligde 19 maça çıkıp 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.