SON DAKİKA
Ankara'da kritik Libya zirvesi! Bakan Fidan ve Savunma Bakanvekili Zubi bir araya geldi
Gündem

Ankara'da kritik Libya zirvesi! Bakan Fidan ve Savunma Bakanvekili Zubi bir araya geldi

Ankara'da kritik Libya zirvesi! Bakan Fidan ve Savunma Bakanvekili Zubi bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanvekili Selahaddin en-Nemruş ez-Zubi'yi Ankara'da kabul ederek diplomasi trafiğine bir halka daha ekledi.

İki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve bölgedeki kalıcı istikrarın tesisi için atılacak adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete olan desteğini yinelerken, savunma sanayii ve askeri eğitim alanlarındaki mevcut projelerin son durumu da ele alındı. Bölgesel güvenlik mimarisi için kilit önem taşıyan bu temas, Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklıklarını güçlendirme vizyonu kapsamında büyük bir önem taşıyor.

