SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı transfer için bir numaralı adayı olan Pape Gueye'ye teklif ettiği sözleşme şartları ortaya çıktı.

#1
Foto - Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı transfer için bir numaralı adayı olan Pape Gueye ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Senegalli futbolcunun kulübü Villarreal ile pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği, Gueye ile yapılacak sözleşmenin ise detaylarının belli olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Senegalli ön libero ile prensipte anlaşan sarı kırmızılılar, futbolcunun kulübü Villarreal'le de pazarlıklara başladı.

#3
Foto - Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; görüşmelere 40 milyon euro ile başlayan LaLiga kulübü, Gueye'nin Galatasaray'ı tercih etmesi üzerine 35 milyon euroya indi.

#4
Foto - Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Böylece bu transfer için 30 milyon euro bütçe ayıran sarı kırmızılılar ile Villarreal arasında 5 milyon euroluk bir fark kaldı.

#5
Foto - Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Haberde, Pape Gueye'nin Galatasaray ile yıllığı 4 milyon eurodan 4.5 sezonluk anlaşma sağladığı belirtildi.

