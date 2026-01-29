Galatasaray, Pape Gueye'yi böyle ikna etti: Sözleşme detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı transfer için bir numaralı adayı olan Pape Gueye'ye teklif ettiği sözleşme şartları ortaya çıktı.
Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı transfer için bir numaralı adayı olan Pape Gueye ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Senegalli futbolcunun kulübü Villarreal ile pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği, Gueye ile yapılacak sözleşmenin ise detaylarının belli olduğu öne sürüldü.
Senegalli ön libero ile prensipte anlaşan sarı kırmızılılar, futbolcunun kulübü Villarreal'le de pazarlıklara başladı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; görüşmelere 40 milyon euro ile başlayan LaLiga kulübü, Gueye'nin Galatasaray'ı tercih etmesi üzerine 35 milyon euroya indi.
Böylece bu transfer için 30 milyon euro bütçe ayıran sarı kırmızılılar ile Villarreal arasında 5 milyon euroluk bir fark kaldı.
Haberde, Pape Gueye'nin Galatasaray ile yıllığı 4 milyon eurodan 4.5 sezonluk anlaşma sağladığı belirtildi.
