İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter daha sokağa inecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, kent genelindeki elektrikli skuter düzenlemesi teklifi görüşüldü.

Oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda, kentteki 78 bin 423 elektrikli skuterin ilçe bazındaki paylaşımı şöyle:

“Arnavutköy 1724, Ataşehir 2 bin 74, Avcılar 2 bin 205, Bağcılar 3 bin 568, Bahçelievler 2 bin 800, Bakırköy 1099, Başakşehir 2 bin 602, Bayrampaşa 1342, Beşiktaş 836, Beykoz 1227, Beylikdüzü 2 bin 76, Beyoğlu 1083, Büyükçekmece 1403, Çatalca 402, Çekmeköy 1534, Esenler 2 bin 118, Esenyurt 4 bin 942, Eyüpsultan 2 bin 104, Fatih 1772, Gaziosmanpaşa 2 bin 400, Güngören 1324, Kadıköy 2 bin 311, Kağıthane 2 bin 224, Kartal 2 bin 379, Küçükçekmece 3 bin 945, Maltepe 2 bin 625, Pendik 3 bin 747, Sancaktepe 2 bin 510, Sarıyer 1713, Silivri 1161, Sultanbeyli 1846, Sultangazi 2 bin 663, Şile 245, Şişli 1315, Tuzla 1507, Ümraniye 3 bin 639, Üsküdar 2 bin 565, Zeytinburnu 1392.”

Adalar'da yeni dönem: Dört tekerlekli motorlu bisiklet

Toplantıda, Adalar'da Ulaşım ve Lojistik Yönergesi'nin revize edilmesi teklifi de görüşüldü.

Gündem maddesinde, yönergedeki, "Bireysel elektrikli araç, yüzde 100 elektrikli, azami hızı saatte 45 kilometreyi, azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen, net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan üç tekerlekli motorlu bisiklet (moped) sınıfı taşıt, (net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz)" kısmındaki "üç tekerlekli" kısmının değiştirilerek "dört tekerlekli" yapılması talep edildi.

Yönergede ayrıca, Bireysel Ulaşım Sistemi Genel Esasları kısmına, "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu veya Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ile "UKOME tarafından iptal edilen belgelerde iptal süresi 1 yıldan az olamaz." bölümünün eklenmesi istendi.

Yapılan oylamada, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bazı taksilere ceza verildi

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi toplu ulaşım aracının taşımacılık dışında gasp, hırsızlık, kaçakçılık, organize suç faaliyetleri ve benzeri suçlarda kullanılmasının tespit edilmesi nedeniyle 9 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

Toplantıda, 2 bin 101 plakaya, "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan cezalar karara bağlandı.

Toplam 1783 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı" ve "yanlış park" gibi suçlardan dolayı verilen cezaların karara bağlanması da toplantıda kabul edildi.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 40 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle başvurularının reddedilmesine karar verildi.