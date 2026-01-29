Saadet Partisi ittifak arayışında

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de Parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin en az bir buçuk yıl sonra, 2027’nin ikinci yarısında yapılacağını düşündüğünü belirten Arıkan, partisinin ittifak arayışına ilişkin olarak; “Hamasetle değil ferasetle hareket etmek zorundayız. Yüzde 51’in olduğu bir sistemde ittifak zorunlu oluyor. Saadet Partisi tarihsel olarak birçok parti ile koalisyon yaptı. 2018 yılında millet ittifakı kurulurken Saadet Partisi ülke menfaatlerini öne çıkararak bu ittifaka dahil oldu. Bugün de ilke ve inkılâplarımızı göz önünde tutarak bir ittifak arayışımız var. Erken seçime tarihine kadar bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bütün siyasi yelpazelerle görüşüp doğru bir ittifakta karar kılacağız. Ama bizim esas bakış açımız üçüncü bir yolda ısrar etmek olacak” açıklamasını yaptı.