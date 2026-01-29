  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mersin'de lüks taksi çılgınlığı
Yaşam

Mersin'de lüks taksi çılgınlığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mersin’de lüks taksi çılgınlığı

Mersin'de bir taksi durağı, lüks otomobil galerilerini aratmayan görüntüsüyle dikkat çekti. Audi, BMW ve Mercedes marka araçların taksiye dönüştürülmesi görenlerin ilgisini çekti.

Mersin'de faaliyet gösteren bir taksi durağı, alışılmışın dışındaki araçlarıyla gündem oldu. Sarı renge kaplanarak taksiye dönüştürülen lüks otomobillergörenlerin ilgisini çekti.

 

AUDI, BMW VE MERCEDES YAN YANA

Durağın bünyesinde Audi, BMW ve Mercedes gibi yüksek segment araçların yan yana dizildiği görüldü. Lüks araçların taksi olarak hizmet vermesi, vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Lüks galeri havası veren taksi durağı, hem sosyal medyada hem de kentte konuşulmaya başlandı. Görüntüsüyle dikkat çeken durak, Mersin'de farklı bir taksi anlayışını ortaya koydu.

