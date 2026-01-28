Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’nda açıklamada bulundu. Aksaray’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de iş insanlarının sahadaki deneyimlerinin değerini vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yüzden, sizlerin sesine kulak vermek, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarımızla yolumuza devam ediyoruz.”

“Süreci Sekteye Uğratmak İsteyenlere Biz Asla Müsaade Etmeyeceğiz”

Bugün “Terörsüz Türkiye” vizyonu hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, söz konusu sürecin kıymetini son 10-15 günlük süreçte kıymetinin daha da anlaşıldığını vurguladı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazen bazı eleştirilerle karşılaştığımız oluyor. İyi niyetli olup da gerçekten görülen bir yanlışı eleştirene hiç diyeceğimiz bir şey yoktur. Onu dinlemekle ve varsa gereğini yapmakla mükellefiz. Ama genel anlamda baktığımızda bu süreci nasıl sabote ederiz, nasıl rayından çıkarırız diye gayretlerin olduğunu görüyoruz. 2,5 trilyon dolarlık bir maliyeti var terörün Türkiye'ye. Onunla ülkemize neler yapabilirdik? Sadece şu kadarını söyleyeyim, onun üçte biriyle 2053 yılında öngördüğümüz Türkiye'nin ulaştırma altyapısını bugünden inşa etmiş olurduk. Onun için çok kıymetli. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımızın almış olduğu ciddi inisiyatif var. Dolayısıyla bu süreci sekteye uğratmak isteyenlere biz asla müsaade etmeyeceğiz.”

Her adımda birlik ve beraberliği güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Ne içeriden de dışarıdan gelen hiçbir engel bizi bu yolumuzdan alamayacaktır. Biz bir olduğumuz müddetçe, beraber olduğumuz müddetçe, kardeş olduğumuz müddetçe ki öyleyiz çok şükür dili, dini, ırkı ne olduğundan bağımsız; yaratılanı yaratandan ötürü sevmek yaklaşımıyla biz ülkemizi sevmeye ve hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bakın biz biraz önce 2,5 trilyon dolar dedim. Biz AK Parti hükümetlerimizin döneminde sadece Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. Teröre harcadığımız bunu neredeyse 8 katına, 10 katına yakın.” dedi.

5G’de İlk Sinyal Nisan Ayında

Diğer ulaştırma yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “11 bin km olan demiryolu ağımızı sil baştan neredeyse yeniledik, elektrikli sinyalli hale getirdik ve 2.251 kilometrelik hızlı demir yolu inşa ederek Avrupa'da 6. hızlı demiryolu işleten ülke durumuna geldik. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan 58’e, dış hat uçuş noktalarımızı 50 ülkede 60’tan 133 ülkede 356’ya taşıdık. Denizcilikte ticaret filomuz ilk defa ilk 10’a girdi. %80’in üzerinde yerlilik oranıyla TÜRKSAT 6A’yı ürettik ve hizmete aldık. Şimdi yolda 7A var, onun çalışmalarına başladık. 5G ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah, 1 Nisan tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülke genelini kapsamış olacağız.” diye konuştu.

“Türkiye, Orta Koridor’un En Önemli Ülkelerinden Biri”

Türkiye’nin uluslararası koridor ve bağlantılarını güçlendiren diğer proje ve yatırımlardan da bahseden Uraloğlu, “Orta koridorun en önemli ülkelerinden birisiyiz. Çin'den çıkan bir yükün Londra'ya kadar ulaşması noktasında, bugün deniz yoluyla Süveyş Kanalı’ndan 35 günde, Ümit Burnundan dolaşırsınız 45 günde olan bir yolculuk var. Orta Koridor’dan demiryoluyla bu sadece 18 günde tamamlanabiliyor. Bakü-Tiflis-Kars Hattı’nı bitirmiştik. Şimdi inşallah Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçen hattın ihalesini bu sene yapacağız.” dedi.

Zengezur Koridoru kapsamında da Kars-Dilucu-Iğdır’ın ihalesini yaptıklarını bitirdiklerinde Türk dünyasına en kısa yoldan uzanacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi hakkında da “Basra Körfezi’nden başlayıp Irak'ın Faw Limanı’ndan gelip Ovaköy’den ülkemize giren, oradan Şanlıurfa'dan Gaziantep'ten Osmaniye'den Adana'dan gelip kuzeye doğru yönelip Kapıkule'den çıkacak olan bir hattın bütünlüğünü sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aksaray’ın Ulaşım ve İletişim Altyapısı İçin 46 Milyar Lira Yatırım Gerçekleştirdik”

Türkiye’nin dört bir köşesinde olduğu gibi Aksaray’ın da ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Aksaray’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 325 kilometreye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı yol ağını ise; 7 kilometreden 462 kilometreye yükselttik. Nevşehir, Konya, Niğde ve Ankara’ya bölünmüş yollar ile bağladık. Ankara-Niğde Otoyolu’nu bitirdik. Kapıkule’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre uzunluğundaki kesintisiz otoyol ile aks bütünlüğünü sağladık.”

Ortaköy Çevre Yolu Hizmete Açıldı

Bugün açılışını gerçekleştirdikleri Ortaköy Çevre Yolu’nun da Aksaray’ın ulaşım ağının gücüne güç kattığını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Biliyorsunuz bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip Aksaray’ımızın, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu’nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak yüksek standartlı bir çevre yoluydu.” şeklinde konuştu.

Bu kapsamda da Aksaray’dan başlayıp Ortaköy ilçesinin doğusundan geçerek Kırşehir istikametine bağlanan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olan Aksaray-Ortaköy Devlet Yolu’nu; 46,3 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, ilk etapta 12 km uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 km olmak üzere toplam 18,2 km’lik yol kesimini hizmete açtıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2027 yılında da yolun kalan kesimlerini bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “Şehir içerisinde 20 dakikaya varan Ortaköy'deki seyahati 10 dakikanın altına düşürmüş olduk. Trafik güvenliğini de sağlamış olduk. Kireçlik Yolu’nu yatırım programını aldık.” dedi.

Aksaray – Ulukışla – Yenice Hızlı Tren Hattı’nın İhaleleri Yapıldı

Aksaray – Ulukışla – Yenice Hızlı Tren Hattı hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “190 kilometre uzunluğunda, Aksaray'ı Ulukışla üzerinden Türkiye'nin -şimdilik 14 bin kilometre olan 2028 yılında 17 bin 500 kilometre sonrasında da 28 bin 500 kilometre olacak olan- demiryolu ağına bağlamış olacağız. 3 kesim halinde, ilk kesiminin ihalesini geçen yılın sonunda yapmıştık geri kalan 2 kesiminin ihalesini de dün yaptık.”

Bakan Uraloğlu, Aksaray’a yapılan yatırımın 46 milyar lira olduğuna dikkati çekerek “Sadece bu demiryolu ihalesinin 3 kesiminin yaklaşık maliyeti 160 milyar liradır. Hızlı bir şekilde burada şantiyeleri kurduracağız ve hızlı bir şekilde bunun yapımına başlayacağız. Dünyadaki en gelişmiş elektrik ve sinyalli sistemlerle burayı donatarak Aksaray’ımızın gelişmesine, ihracattaki 2 milyar doları katlanmasına vesile olacağız.” Açıklamasında bulundu.