23 üniversite ile ilk 500 içindeyiz

23 üniversite ile ilk 500 içindeyiz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Quacquarelli Symonds (QS) Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye'den 23 üniversitenin ilk 500'e girdiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye’den 23 üniversite ilk 500’e girmeyi başardı. Toplam 103 üniversitesi sıralamalarda yer alan Türkiye; Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

ODTÜ VE İTÜ LİSTEDE

42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı sıralamalarda; ODTÜ, 116'ncı olarak Türkiye’nin en yüksek dereceli üniversitesi olurken; akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde ülke lideri oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Koç Üniversitesi 143'üncü, Sabancı Üniversitesi 148'inci olarak ilk 150 üniversite arasında yer alırken, onları 153'üncü sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

'BAŞARILI SONUÇLAR TESADÜF DEĞİL'

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların Türkiye’nin yükseköğretimde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

