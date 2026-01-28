Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri

2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri (TPAO), yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Bir yandan da Diyarbakır, çok bilinmese de doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor. Üç farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Günlük 60 Bin Metreküp

TPAO’nun Diyarbakır’da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonuna üretim hatları ile getirilip bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor.

475 Milyon Liralık Katkı

15,4 megavat kurulu güç kapasitesi bulunan Katin Güç Ünitesi, günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO’nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

Yeni Projeler Yolda

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.