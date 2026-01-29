Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...
Tüm lezzetiyle dengeleri altüst eden bir besin kaynağı olan domatesten yapılan bu şaheser tat damaklarda iyi bir tat bırakacak...
Domates çorbası kış hastalıklarına karşı tüketiliyor. Kıvamı tam denenmiş domates çorbasını sizler için kaleme aldık. Peki enfes domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbasına neler girer? İşte detaylar...
Kış mevsiminin soğuk günlerinde, sıcak ve lezzetli bir çorba sofraları ısıtmak için en iyi seçeneklerden biridir. Hem sağlıklı hem de pratik bir tarif arayışındaysanız, domates çorbası tam size göre! Klasikleşmiş bu tarif, mutfaklarda hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz enfes domates çorbası tarifi:
Domates Çorbası İçin Gerekli Malzemeler: 5-6 adet olgun domates 1 adet soğan 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay bardağı kırmızı mercimek (isteğe bağlı, çorbanın kıvamı için)
1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker (domatesin asidik tadını dengelemek için) Yarım çay kaşığı karabiber 4 su bardağı sıcak su veya sebze suyu (isteğe bağlı)
1/2 çay bardağı krema (isteğe bağlı, çorbanın kıvamı için) Yarım çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
1. Domatesleri Hazırlayın: Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Eğer daha pürüzsüz bir çorba seviyorsanız, domatesleri rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 2. Soğanı Soteleyin: Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Soğanların hafifçe pembeleşmesi, çorbanın lezzetini artıracaktır.
3. Domatesleri Ekleyin: Soğanlar yumuşadıktan sonra doğranmış domatesleri tencereye ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe karamelize olana kadar 5-10 dakika kadar pişirin. 4. Mercimek ve Baharatları Katın: Eğer çorbanızın kıvamını daha yoğun yapmak isterseniz, kırmızı mercimek ekleyebilirsiniz. Mercimekleri de ekledikten sonra tuz, şeker, karabiber ve kekik gibi baharatları ilave edin. 5. Suyu Ekleyin: Son olarak, sıcak suyu veya sebze suyunu tencereye dökün. Çorbanın kaynamasını bekleyin ve kaynadıktan sonra 15-20 dakika kadar orta ateşte pişirin. Domatesler tamamen yumuşayıp mercimekler piştikten sonra çorbanız hazır hale gelecektir.
6. Çorbayı Püre Haline Getirin: Çorbanız piştikten sonra, bir el blenderı ile çorbanın içinde kalan katı malzemeleri pürüzsüz hale getirin. Eğer çorbanın daha yoğun bir kıvamda olmasını isterseniz, biraz daha su ekleyebilirsiniz. 7. Kremayı Ekleyin (isteğe bağlı): Çorbanın daha kremamsı bir tat almasını isterseniz, kremayı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. 8. Servis Edin: Çorbanız hazır! Sıcak olarak servis yapın ve isteğe bağlı olarak üzerine biraz taze nane veya peynir serpebilirsiniz.
