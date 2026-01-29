  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...
Selma Savcı

Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

Tüm lezzetiyle dengeleri altüst eden bir besin kaynağı olan domatesten yapılan bu şaheser tat damaklarda iyi bir tat bırakacak...

#1
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

Domates çorbası kış hastalıklarına karşı tüketiliyor. Kıvamı tam denenmiş domates çorbasını sizler için kaleme aldık. Peki enfes domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbasına neler girer? İşte detaylar...

#2
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

Kış mevsiminin soğuk günlerinde, sıcak ve lezzetli bir çorba sofraları ısıtmak için en iyi seçeneklerden biridir. Hem sağlıklı hem de pratik bir tarif arayışındaysanız, domates çorbası tam size göre! Klasikleşmiş bu tarif, mutfaklarda hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz enfes domates çorbası tarifi:

#3
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

Domates Çorbası İçin Gerekli Malzemeler: 5-6 adet olgun domates 1 adet soğan 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay bardağı kırmızı mercimek (isteğe bağlı, çorbanın kıvamı için)

#4
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker (domatesin asidik tadını dengelemek için) Yarım çay kaşığı karabiber 4 su bardağı sıcak su veya sebze suyu (isteğe bağlı)

#5
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

1/2 çay bardağı krema (isteğe bağlı, çorbanın kıvamı için) Yarım çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

#6
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

1. Domatesleri Hazırlayın: Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Eğer daha pürüzsüz bir çorba seviyorsanız, domatesleri rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 2. Soğanı Soteleyin: Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Soğanların hafifçe pembeleşmesi, çorbanın lezzetini artıracaktır.

#7
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

3. Domatesleri Ekleyin: Soğanlar yumuşadıktan sonra doğranmış domatesleri tencereye ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe karamelize olana kadar 5-10 dakika kadar pişirin. 4. Mercimek ve Baharatları Katın: Eğer çorbanızın kıvamını daha yoğun yapmak isterseniz, kırmızı mercimek ekleyebilirsiniz. Mercimekleri de ekledikten sonra tuz, şeker, karabiber ve kekik gibi baharatları ilave edin. 5. Suyu Ekleyin: Son olarak, sıcak suyu veya sebze suyunu tencereye dökün. Çorbanın kaynamasını bekleyin ve kaynadıktan sonra 15-20 dakika kadar orta ateşte pişirin. Domatesler tamamen yumuşayıp mercimekler piştikten sonra çorbanız hazır hale gelecektir.

#8
Foto - Tadımı eşsiz: Kaşarlar eriyor, Domates çorbası tarifi: Tüm lezzetleri dengeleri değiştirecek...

6. Çorbayı Püre Haline Getirin: Çorbanız piştikten sonra, bir el blenderı ile çorbanın içinde kalan katı malzemeleri pürüzsüz hale getirin. Eğer çorbanın daha yoğun bir kıvamda olmasını isterseniz, biraz daha su ekleyebilirsiniz. 7. Kremayı Ekleyin (isteğe bağlı): Çorbanın daha kremamsı bir tat almasını isterseniz, kremayı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. 8. Servis Edin: Çorbanız hazır! Sıcak olarak servis yapın ve isteğe bağlı olarak üzerine biraz taze nane veya peynir serpebilirsiniz.

