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Gündem Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölüler var
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-06-12 20:07:00 -
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölüler var

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolu Karabel mevkiinde A.N. yönetimindeki 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü ile Gülnihal Yıldırım yönetimindeki 35 AH 4275 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Yıldırım’ın (81) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım (57) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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