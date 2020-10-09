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Gündem Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 05:32:00 -
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Verilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.

Alınan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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