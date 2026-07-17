Tarlada bulduğu 17 kiloluk taşı altın sanıp eve taşıdı, altında daha değerli çıktı!

David Hole adlı bir vatandaş, Mayıs 2015'te altın bölgesi olarak bilinen Maryborough Bölge Parkı'ndaki tarlalık alanda metal dedektörüyle arama yaptığı sırada güçlü bir sinyal elde etti. Bölgenin geçmişi nedeniyle içinde altın külçesi olduğunu düşündüğü, ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve 17 kilogram ağırlığındaki kırmızımsı kayayı evine götürdü. Hole, kayayı açmak için taş testeresi, spiral taşlama makinesi, matkap ve asit kullandı. Son olarak balyozla kırmaya çalıştığı kaya, hiçbir işlemden zarar görmedi ve kırılmadan yıllarca muhafaza edildi.

GERÇEK İNCELEMEYLE ORTAYA ÇIKTI

Kayanın yapısını merak eden Hole, 2018 yılında taşı incelenmek üzere Melbourne Müzesi jeoloji bölümüne teslim etti. Müze jeologları Dermot Henry ve Bill Birch tarafından yapılan ilk incelemelerde, kayanın üzerinde atmosfere giriş sırasında oluşan ve "regmaglipt" olarak adlandırılan erime izleri tespit edildi. Kayanın sıradan bir yeryüzü taşından çok daha yoğun ve ağır olması üzerine yapılan laboratuvar analizlerinde, elmas testereyle kesilen parçanın içinde "kondrul" adı verilen mikro yerçekimi ortamında oluşmuş küresel mineral damlacıkları bulundu. Sadece uzaydaki gök cisimlerinde rastlanan bu yapılar, taşın bir göktaşı olduğunu kanıtladı.

DÜNYADAN DAHA YAŞLI

"Maryborough" adı verilen göktaşının, mineral incelemeleri sonucunda ağırlığının yüzde 25 ila 30'u demir olan bir "H5 sıradan kondrit" olduğu belirlendi. Yapılan tarihlendirme çalışmaları, meteorun yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında oluştuğunu ve Dünya'nın oluşum sürecinden daha eski olduğunu gösterdi. Arizona Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Karbon-14 testleri, göktaşının Dünya'ya 100 ila 1.000 yıl önce düştüğünü ortaya koydu. Bölgedeki tarihi kayıtlar, 1889 ile 1951 yılları arasında Maryborough'da çeşitli meteor ilanları yapıldığını gösterse de düşüş tarihi henüz kesin olarak bir tarihe indirgenemedi. Uzmanlar, bölgeden binlerce altın külçesi çıkarılmasına rağmen Maryborough göktaşının Victoria eyaletinde şimdiye kadar kayda geçen yalnızca 17. göktaşı olduğunu, bu yönüyle bilimsel açıdan altından daha nadir ve değerli olduğunu ifade etti.