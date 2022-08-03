Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 16 ölü
Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Lagos Eyalet Koordinatörü Olusegun Ogungbemide, Lagos eyaletinin Alaro-Epe kara yolunda, yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpıştığını söyledi.
Ogungbemide, kaza sırasında çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemide, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Ogungbemide, kazanın kamyon sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını belirtti.