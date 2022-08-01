  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Yerel

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 10:58:00 -
Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl’den İstanbul'a seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

O sırada yolcular araçtan indiler. Yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı.

Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23