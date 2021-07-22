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Gündem Yolcu otobüsü alev alev yandı: 33 yolcu faciadan döndü
Gündem

Yolcu otobüsü alev alev yandı: 33 yolcu faciadan döndü

Tarsus- Pozantı Otoyolu'nda, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alınca tüm yolcular tahliye etti. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:43:00 -
Yolcu otobüsü alev alev yandı: 33 yolcu faciadan döndü

İstanbul'a seyir halinde olan Süleyman Dindar idaresindeki 34 NGR 8922 plakalı 33 yolcusu bulunan otobüs, Tarsus Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde motor kısmından gelen ve muavinin hissettiği kokular nedeniyle durdurularak yolcular tahliye edildi.

Tahliyeden kısa bir süre sonra alevler otobüsü sardı. Yolcular yanmaya başlayan otobüsten uzaklaştırılırken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yanan otobüse müdahale edilerek söndürüldü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında otobüs demir yığınına döndü.

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