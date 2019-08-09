Yolcu minibüsünün refüje çıkması sonucunda 6 kişi yaralandı
Niksar ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 19:05
Niksar ilçe merkezi Danişmend Gazi Bulvarında Tokat'a seyir halinde olan O.A. idaresindeki 60 M 6012 plakalı minibüse, tali yoldan çıkan İ.S.'nin kullandığı 15 RA 755 plakalı otomobil çarptı.
6 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çıktı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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