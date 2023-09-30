  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-09-30 10:30:00 -
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde U dönüşü yapan yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu üzeri Karayolları Çorlu Bakım İşletme Şefliği karşısında meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Kemal T. idaresindeki kamyon, yol ayrımında U dönüşü yapan Ahmet Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan S.P., R.O., Ü.K., M.K., S.K. ve 1 yabancı uyruklu kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon şoförü Kemal T., minibüsün yol ayrımında dönüş yaptığı esnada kornaya basmasına rağmen kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası
İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Gündem

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"CHP, AK Parti için en iyi şans"
"CHP, AK Parti için en iyi şans"

Gündem

"CHP, AK Parti için en iyi şans"

Muhalefetin hedefinde Elon Musk var
Muhalefetin hedefinde Elon Musk var

Gündem

Muhalefetin hedefinde Elon Musk var

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı

Gündem

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23