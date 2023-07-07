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Ekonomi Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi
Ekonomi

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi

Yeniakit Publisher
2023-07-07 08:38:00 -
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 02.07.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (9) sayılı tarife “Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı. Karar ile birlikte yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi.

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