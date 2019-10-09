Yola düşen kaya parçası canından ediyordu
Kastamonu'da Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücü yaralandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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