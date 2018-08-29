0553 313 94 23

Yola dökülen kimyasala 1 milyon TL ceza kesildi

Dün Küçükçekmece'de bulunan Dereboyu Caddesi'nde kamyon kasasında bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili olarak araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 1 milyon lirayı aşkın ceza kesti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:26
Yola dökülen kimyasala 1 milyon TL ceza kesildi

Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' ve '4925 Karayolları Taşıma Kanuna' göre işlem yaptı.

BAKANLIK 1 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yaşanan olaya ilişkin '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında ihmali olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü V.S.'ye 250 bin lira, firmaya ise 750 bin lira para cezası kesti. 

POLİS TRAFİK KANUNA VE TAŞIMA KANUNA GÖRE 3 BİN 800 LİRA CEZA KESTİ 

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye, 'Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak', 'Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak', 'Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek' ve 'Muayene süresini geçirmek"ten işlem yaptı. '4925 Karayolları Taşıma Kanunu'na göre, sürücüye 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanmaktan', Ruhsat sahibine ise, 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan sürücünün işletmecisi olmak suçundan','Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunmak' ve 'Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullanıldığı' gerekçeleriyle toplamda sürücü N.Y.'ye bin 356 lira, Ruhsat sahibine ise toplamda 2 bin 432 lira para cezası kesti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:26
  1. Ceza
  2. sülfirik asit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist İsrail'in zulmü devam ediyor! 27 Filistinli...
    1. Siyonist İsrail'in zulmü devam ediyor!..
    2. Merkez Bankası'ndan bir hamle daha
    3. Fenerbahçe'nin yeni transferi Hyoran..
    4. BM Genel Sekreteri Antonio..
    5. Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi..
    6. Adnan Oktar'a kötü haber! Suçüstü..
    7. FETÖ'cüye "kahraman" diyen FBI ajanına..
    8. Gözler TBMM'de! Emekliye 355 lira zam
    9. 'Myanmar'daki acı gerçekleri artık..
    10. Venus Z20 ve Venus Z10 satış fiyatı ve..
    11. Bolu'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı:..
    12. Çin'de kargo gemisi alabora oldu: 7..
    13. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1..
    14. Teröristler ABD'ye yalvardı: Gitmeyin!
    15. Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli..
    16. Bartın’da uyuşturucu operasyonu!
    17. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi..
    18. İzmir'de babasının tabancasıyla..
    19. Rus turistlere TIR çarptı: 11'i turist..
    20. Bekir Pakdemirli talimat verdi: Şarbon..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...