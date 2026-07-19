Yola çıkacaklar dikkat! O-3 TEM Otoyolu’nun İstanbul İstikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 19 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

O-3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı -Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, O-3 TEM Otoyolu; İstanbul İstikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. Bu çalışmanın ilk etabında, Kuzey Marmara Otoyolundan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu ve ikinci etabında ise Kınalı Gişelerinden İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacaktır. (Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)

TAG Otoyolunun 0-2.km.leri arası Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16.07.2026-15.11.2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolunun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak (2 gidiş, 2 geliş) sağlanmaktadır.

Aydın Otoyolun Hastane Köprüsü üstyapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın güney istikameti 11-07-2026-10-08-2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup Trafik akışı İzmir istikametine bant aktarımı yapılarak geliş-gidiş şeklinde sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 35-58.km.leri arasında mobil işaretleme yapılara hendek betonu imalatı yapılacağında ulaşım her iki yönde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Giresun-Gümüşhane İl Sınırı-Kürtün-Torul yolunun 10-44.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 08.07.2026 günü, saat 08:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-İzmir İl yolunun 55-56.km.leri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Iğdır - Tuzluca yolunun 22-25.km.leri arasında yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.