“Namlusunu halka doğrultan tanka selam durmam” demişti. Ali Karahasanoğlu yazdı: Yazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken detaylar
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Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahasanoğlu, yıllar boyunca cinayetin siyasi iktidara mal edilmeye çalışıldığını savunurken, son gözaltı ve tutuklamaların dosyanın gerçek faillerine ulaşılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Yazıcıoğlu'nun size yaptığı din kardeşliğinin aynısını sizden bekliyorum" başlıklı yazısında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat sürecinde merhum Necmettin Erbakan'a verdiği karşılıksız desteği hatırlatarak, Yazıcıoğlu'nun siyasi çıkar gözetmeyen duruşuna dikkat çekti.
Karahasanoğlu, helikopter kazasının ardından FETÖ'nün medya organları üzerinden kamuoyunun farklı yönlere sevk edildiğini belirterek, o dönemde cinayetin sorumluluğunun siyasi iktidara yüklenmeye çalışıldığını anlattı.
Yazısında, soruşturma kapsamında tutuklanan emekli albay Ali Armağan'ın, FETÖ'nün firari isimlerinden Adil Öksüz ile irtibatına ilişkin iddialar ile son operasyonların dosyanın aydınlatılması açısından kritik önem taşıdığını belirten Karahasanoğlu, aradan geçen uzun süreye rağmen gerçek sorumluların ortaya çıkarılması yönünde atılan adımların önemli olduğunu ifade etti.
Karahasanoğlu, yazısını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasına duyduğu saygıyı vurgulayarak, yaşanan sürecin gelecek nesiller için ibret olması gerektiğini belirterek önemli anekdotlar paylaştı.
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