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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni

Yeniakit Publisher
2023-06-16 09:11:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı otoyol katılım kollarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında D-100 devlet yolundan otoyola girişler kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin değişimi dolayısıyla Ankara istikameti ayrım kolu hariç, diğer katılım ve ayrım kolları araç trafiğine kapalı tutulacak. Bu kavşağı kullanarak İstanbul ve Ankara istikametlerine gitmek isteyen sürücüler Abant ve Düzce kavşaklarına yönlendirilecek.

Milas-Söke yolunun 32-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı aynı istikamette sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 30. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Trabzon-Gümüşhane yönünden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
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Sinop-Samsun yolunun 11. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı sağ şeritten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Sivas-Ulaş yolunun 3-5. kilometrelerinde TCDD'ye ait duvar çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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