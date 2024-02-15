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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2024-02-15 19:18:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı.

Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor.

Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

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