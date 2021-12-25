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Yerel Yola çıkacaklar dikkat! 4 şehir için buzlanma ve don uyarısı
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! 4 şehir için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş, Hakkari, Van ve Bitlis için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 09:50:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! 4 şehir için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 0, Hakkâri'de eksi 2, Bitlis ve Muş'ta eksi 5 derece olması beklenmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi fazla dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” DHA

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