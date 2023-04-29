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Gündem Yola çıkacaklar dikkat!
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 09:32:00 -
Yola çıkacaklar dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları kesiminin 2-4. kilometreleri Özerli Viyadüğü'nde genleşme derzi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Muğla-Kale yolunun 44-49. ve Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
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Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü gerçekleşiyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşak yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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