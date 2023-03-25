Yola çıkacaklar bu habere dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşaklarında, 22.00-06.00 saatlerinde, kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında kuzey taşıma yolunda şerit daraltması uygulanarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı 223. kilometresinde ve Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun ise Dörtyol Kavşağı 204. kilometresinde depremlerden dolayı ağır hasar alan otoyol gişe alanlarının yıkılıp yapılması çalışmaları nedeniyle trafik akışı otoyol güzergahlarındaki alternatif kavşaklardan sağlanacak.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Düzce yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerinde menfez düzenleme çalışmaları dolayısıyla Çerkeş-Gerede istikametinde trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) 0-14. kilometrelerinde fiber optik kabloları zarar gördüğünden Honaz Tüneli Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergah olarak ulaşım, Denizli şehir içi geçişinden sağlanıyor.

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Lapseki-Biga yolunun Biga-Lapseki istikameti 12-15. kilometrelerinde fore kazık üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma izin verilmiyor. Ulaşım Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü gerçekleşiyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire alanı) kontrollü olarak devam ediyor.

İliç-Kemaliye-Malatya yolunun 27-28. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla iki yönlü yolda trafik akışı tek şerit üzerinden ve gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım şehir içi bağlantı yolundan sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 19. kilometresinde, bölünmüş yolun Görele-Eynesil yönündeki derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan sürücülerin özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.